Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За последние недели мы поняли, что команда Рубена Аморима умеет играть с топовыми соперниками, не умеет играть против равных или более слабых команд и все же имеет характер, ведь вытягивает результаты на последних минутах.

Пока это весь набор. В нем очевидно не хватает стабильности. Смогут ли они одержать победу в выездном матче против крепкого "Фулхэма"? Вопрос открыт.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

26 января. 21:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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