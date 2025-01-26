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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим и его трудные попытки выйти на какой-то уровень стабильности
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние недели мы поняли, что команда Рубена Аморима умеет играть с топовыми соперниками, не умеет играть против равных или более слабых команд и все же имеет характер, ведь вытягивает результаты на последних минутах.
Пока это весь набор. В нем очевидно не хватает стабильности. Смогут ли они одержать победу в выездном матче против крепкого "Фулхэма"? Вопрос открыт.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
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Английская Премьер-лига. 23-й тур.
26 января. 21:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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