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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим и его трудные попытки выйти на какой-то уровень стабильности

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За последние недели мы поняли, что команда Рубена Аморима умеет играть с топовыми соперниками, не умеет играть против равных или более слабых команд и все же имеет характер, ведь вытягивает результаты на последних минутах.

Пока это весь набор. В нем очевидно не хватает стабильности. Смогут ли они одержать победу в выездном матче против крепкого "Фулхэма"? Вопрос открыт.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

26 января. 21:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фулхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Марку Силва Рубен Аморим смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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