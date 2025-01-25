9 место Английской Премьер-Лиги сыграет с 16-м. Поможет ли Миколенко Эвертону в матче чемпионата?

В Английской Премьер-Лиге "Брайтон" примет "Эвертон".

Украинский защитник Виталий Миколенко в стартовом составе

Today's Toffees to take on Brighton! ????



Welcome back to the squad, Jimmy ???? pic.twitter.com/9H2WsbpVkO — Everton (@Everton) January 25, 2025

В этом сезоне Виталий Миколенко сыграл в 19-ти матчах Премьер-Лиги, выходя с первых минут. 2 матча он пропускал из-за болезни.

Защитник получил в матчах АПЛ 2 жёлтых карточки – в гостевых матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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До матча "Брайтон" занимает 9-е место с 34-мя набранными очками. "Эвертон" - 16-й с 20-ю баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.