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9 место Английской Премьер-Лиги сыграет с 16-м. Поможет ли Миколенко Эвертону в матче чемпионата?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Английской Премьер-Лиге "Брайтон" примет "Эвертон".
Украинский защитник Виталий Миколенко в стартовом составе
Today's Toffees to take on Brighton! ????— Everton (@Everton) January 25, 2025
Welcome back to the squad, Jimmy ???? pic.twitter.com/9H2WsbpVkO
В этом сезоне Виталий Миколенко сыграл в 19-ти матчах Премьер-Лиги, выходя с первых минут. 2 матча он пропускал из-за болезни.
Защитник получил в матчах АПЛ 2 жёлтых карточки – в гостевых матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
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До матча "Брайтон" занимает 9-е место с 34-мя набранными очками. "Эвертон" - 16-й с 20-ю баллами.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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