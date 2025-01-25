Борнмут принимает одного из лидеров АПЛ. Известно, выйдет ли Забарный в старте

В 23-м туре чемпионата Англии "Борнмут" примет одного из лидеров турнира "Ноттингем Форест".

Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут.

Илья Забарный сыграл в 22-х матчах АПЛ за "вишенок", выходя в старте. Он получил две жёлтые карточки в гостевых матчах против "Брентфорда" и "Вулверхэмптона".

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До матча "Борнмут" занимает 7-е место с 37-ю набранными очками. "Ноттингем" - третий с 44-ю баллами, уступая "Арсеналу" лишь по разнице мячей.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.