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Борнмут принимает одного из лидеров АПЛ. Известно, выйдет ли Забарный в старте

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Борнмут принимает одного из лидеров АПЛ. Известно, выйдет ли Забарный в старте

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 23-м туре чемпионата Англии "Борнмут" примет одного из лидеров турнира "Ноттингем Форест".

Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут.

Илья Забарный сыграл в 22-х матчах АПЛ за "вишенок", выходя в старте. Он получил две жёлтые карточки в гостевых матчах против "Брентфорда" и "Вулверхэмптона".

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До матча "Борнмут" занимает 7-е место с 37-ю набранными очками. "Ноттингем" - третий с 44-ю баллами, уступая "Арсеналу" лишь по разнице мячей.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Ноттингем Форест Борнмут Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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