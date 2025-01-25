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Битва аутсайдера АПЛ против одного из лидеров. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Битва аутсайдера АПЛ против одного из лидеров. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Английской Премьер-Лиге встречаются "Вулверхэмптон" и "Арсенал"

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных

Украинец сыграл в восьми матчах АПЛ за "Арсенал". В двух из них он выходил с первых минут. 7 игр Зинченко проводил на скамейке запасных.

В начале чемпионата украинец восстанавливался от травмы берцовой кости, из-за которой пропустил четыре матча. Ещё три матча у футболиста была рана.

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До матча "Вулверхэмптон" занимает 17-е место с 16-ю очками, опережая "Ипсвич" по лучшей разнице мячей. "Арсенал" на втором месте с 44-мя баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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