Битва аутсайдера АПЛ против одного из лидеров. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

В Английской Премьер-Лиге встречаются "Вулверхэмптон" и "Арсенал"

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Saliba returns

©️ Gabriel skippers the side

⚡️ Trossard on the wing



Let’s go, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) January 25, 2025

Украинец сыграл в восьми матчах АПЛ за "Арсенал". В двух из них он выходил с первых минут. 7 игр Зинченко проводил на скамейке запасных.

В начале чемпионата украинец восстанавливался от травмы берцовой кости, из-за которой пропустил четыре матча. Ещё три матча у футболиста была рана.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Вулверхэмптон" занимает 17-е место с 16-ю очками, опережая "Ипсвич" по лучшей разнице мячей. "Арсенал" на втором месте с 44-мя баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.