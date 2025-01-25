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Эвертон хочет заранее прекратить аренду нападающего Челси
"Пенсионеры" также имеют из этого выгоду
DeadlineDayLive
"Эвертон" и "Челси" работают над завершением аренды нападающего Армандо Брои.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, однако может быть прервано уже сейчас.
“Челси” также хочет получить свободный слот для того, чтобы отправить в аренду другого футболиста, которого нет в планах главного тренера Энцо Марески.
В текущем сезоне Броя провел в составе "Эвертона" 179 минут во всех турнирах. На его счету ни одного результативного действия в шести матчах.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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