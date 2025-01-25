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Исак повторил рекорд АПЛ среди шведских игроков

Англия

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Исак повторил рекорд АПЛ среди шведских игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Исак повторил рекорд АПЛ среди шведских игроков.

В матче с "Саутгемптоном" шведский нападающий оформил дубль. Второй гол Исака стал 48-м в АПЛ. Нападающий делит рекорд среди всех шведских игроков в турнире с Фредди Юнгбергом.

Всего за "Ньюкасл" Александер Исак забил 54 гола во всех турнирах.

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В этом сезоне на данный момент Исак отметился 17-ю голами и 5-ю голевыми передачами.

Александер Исак перешёл в "Ньюкасл" в августе 2022 года за 70 млн евро из "Реал Сосьедада".

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Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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