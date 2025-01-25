АПЛ. Борнмут Забарного крушит претендента на титул, Эвертон Миколенко везет три очка с Амекс Стэдиум

Большие команды решали свои большие дела. Пока два лидера чемпионата играли свои матчи, параллельно проходило еще несколько встреч в рамках АПЛ с участием украинских игроков и их клубов. Особый интерес вызвало противостояние "Борнмута" Ильи Забарного против неожиданных претендентов на чемпионство "Ноттингем Форест". Разберемся, что было там, а также в других матчах.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Борнмут" — "Ноттингем Форест" 5:0

Голы: Клюйверт (9), Уаттара (55, 61, 87), Семеньо (90+1)

*На 59-й минуте гол Джастина Клюйверта был отменен из-за офсайда

"Борнмут": Кепа — Кук, Забарный, Хейсен, Керкез — Адамс, Кристи — Брукс (Тавернье, 80), Клюйверт, Семеньо — Уаттара (Силкот-Даберри, 90+2)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна (Соса, 79), Миленкович, Мурилло, Уильямс (Морено, 67) — Йейтс (Домингес, 46), Андерсон — Силва (Морато, 66), Гиббз-Уайт (Авони, 79), Эланга — Вуд

Предупреждения: Кук (15), Забарный (90+3) — Соса (59), Морато (59), Силва (65)

Невероятный "Борнмут" вместе с Забарным. Что еще можно сказать об этом матче? Подопечные Андони Ираолы просто на молекулы разобрали своего соперника, который до этого тура имел поровну очков с "Арсеналом" и шел на третьей строчке только по дополнительным показателям.

Прагматичный Нуну Эшпириту Санту не изменил себе и сегодня. Он вышел ожидаемым стартовым составом и старался играть от обороны, ведь матч на выезде против такого "Борнмута", который не проигрывает уже в 10 матчах подряд. Вот только играть от соперника долго не получилось, поскольку Джастин Клюйверт, который находится в невероятной форме, открыл счет уже на девятой минуте. Протащил он мяч по центру со своей половины поля, защитники не хотели сближаться и скорее сопровождали нападающего, а он пробил издали точно в угол ворот. 1:0.

Теперь очередь играть от соперника настала для "вишен" и они очень мастерски выполняли эту роль. Опустились ниже, Забарный и Гейсен четко контролировали Вуда и Гиббз-Уайта, средняя линия сдерживала атаки через центр и помогала на флангах. Очень чётко выстроено.

И всё, "Ноттингем" не знал, что с этим делать. В каждом матче они всегда находили какие-то моменты, какие-то щели и все же находили свои моменты, но не сегодня. Во втором тайме их буквально разбили. Сначала Уаттара пробил головой после классной подачи от Клюйверта, а затем Клюйверт оформил дубль, правда арбитры на ВАР зафиксировали офсайд. Впрочем и здесь долго они не унывали, ведь через 2 минуты Уаттара забил свой второй гол, его уже не отменяли. 3:0 и это уничтожение просто. Не было чем ответить у "лесников". Они просто подняли руки вверх. Под конец Данго Уаттара оформил хет-трик с добивания, ведь Селс неудачно отбил круглого перед собой. А потом еще и Семеньо пробил с острого угла точно в дальний угол. 5:0. На этом и был зафиксирован финальный счет.

"Лесники" выиграли 8 из последних 9 матчей, также одна ничья. То есть у них 9 матчей без поражений и эта серия прерывается здесь. Благодаря этой победе Забарный и "Борнмут" сравниваются по очкам с "Челси", которые еще сыграют свой матч против "Манчестер Сити". А "Ноттингем" остается третьим, но теперь ближайшие преследователи имеют шанс их обойти уже в следующем туре.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Брайтон" — "Эвертон" 0:1

Гол: Ндиай (42, с пенальти)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман (О'Райли, 84), ван Хеке, Данк, Лампти (Минте, 74) — Балеба (Уэбстер, 90+1), Аяри (Хиншелвуд, 75) — Груда (Рюттер, 46), Педро, Митома — Уэлбек

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Мангала, Гейе — Линдстром (Паттерсон, 62), Дукуре (Гарнер, 78), Ндиай (Янг, 78) — Калверт-Льюин (Бету, 13)

Предупреждения: Вербрюгген (41), Балеба (45+2), Педро (83) — Линдстром (28), Ндиай (43), Пикфорд (71)

Возвращение Дэвид Майеса в "Эвертон" все же получается успешным. Наставник возвращает своей команде жизнь и теперь это не просто коллектив, который отбивается и отстаивает счет, а который может играть на одном уровне со своими соперниками.

Выезд в "Брайтон" точно не обещал легкой прогулки, этот выезд таким и не стал, однако мы увидели, что команда Виталия Миколенко, который вышел в стартовом составе, приехала играть, а не защищаться. Судьбу матча решил один пенальти, который был назначен на последних минутах первого тайма и реализован Илиманом Ндиаем.

Во втором тайме как "чайки" не пытались сравнять, безуспешно, их закрыли и их четко контролировали. Классный матч от "ирисок", они забирают три очка и уже сильно отдаляются от зоны вылета, пора смотреть в середину таблицы, а не назад.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Саутгемптон" — "Ньюкасл" 1:3

Голы: Беднарек (10) — Исак (26, с пенальти, 30), Тонали (51)

*На 84-й минуте гол Матеуша Фернандеша был отменен из-за офсайда

"Саутгемптон": Маккарти — Бри (Фрейзер, 90), Беднарек, Гарвуд-Беллис — Уокер-Питерс, Угочукву (Смоллбоун, 80), Арибо (Лаллана, 90), Меннинг (Сугавара, 60) — Фернандеш — Онуачу, Армстронг (Арчер, 60)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Гимараэс (Майли, 79), Тонали, Жоэлинтон — Мерфи (Лонгстафф, 90+3), Исак (Уиллок, 79), Гордон (Альмирон, 89)

Предупреждение: Фернандеш (21)

Легкий испуг в начале матча, а потом все так, как мы ожидали. Здесь все действительно просто. Беднарек открыл счет в матче с "Ньюкаслом" и напугал не только "сорок", но и свою собственную команду, которая продолжает выглядеть почти безнадежно, даже после прихода Ивана Юрича к рулю.

Александер Исак вновь показал, почему его считают одним из лучших нападающих мира здесь и сейчас. Швед оформил дубль и вывел свою команду вперед. Во втором тайме комфортное преимущество "сорокам" добыл Сандро Тонали и на этом все. В конце Матеуш Фернандеш сократил отставание, но после просмотра ВАР гол отменили. Гости сильнее, гости побеждают и залетают в топ-4.