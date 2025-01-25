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АПЛ. Ливерпуль – Ипсвич 4:1. Выставочный матч

Англия

Очень легкие три очка для хозяев

АПЛ. Ливерпуль – Ипсвич 4:1. Выставочный матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Ливерпуль" – "Ипсвич" 4:1

Голы: Собослаи (11), Салах (35), Гакпо (44, 66) – Гривз (90)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Гравенберх (Эндо, 68), Макаллистер (Дэннис, 80) – Салах, Собослаи (Эллиотт, 68), Гакпо (Нуньес, 68) – Диас (Кьеза, 86)

"Ипсвич": Уолтон – Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дейвис (Таунсенд, 46) – Морси, Филлипс – Бернс (Джонсон, 29), Хатчинсон (Энсисо, 79), Филоджин (Бродхед, 79) – Делап (Херст, 79)

Предупреждения: Делап (75), Энсисо (81)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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