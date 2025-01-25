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АПЛ. Ливерпуль – Ипсвич 4:1. Выставочный матч
Очень легкие три очка для хозяев
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Ливерпуль" – "Ипсвич" 4:1
Голы: Собослаи (11), Салах (35), Гакпо (44, 66) – Гривз (90)
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Гравенберх (Эндо, 68), Макаллистер (Дэннис, 80) – Салах, Собослаи (Эллиотт, 68), Гакпо (Нуньес, 68) – Диас (Кьеза, 86)
"Ипсвич": Уолтон – Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дейвис (Таунсенд, 46) – Морси, Филлипс – Бернс (Джонсон, 29), Хатчинсон (Энсисо, 79), Филоджин (Бродхед, 79) – Делап (Херст, 79)
Предупреждения: Делап (75), Энсисо (81)
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