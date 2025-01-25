Мойес проводит юбилейный тренерский матч в АПЛ. Только два специалиста работали в чемпионате дольше

Дэвид Мойес проводит 700-й поединок как тренер в Английской премьер-лиге. Больше встреч в турнире на аналогичном посту провели лишь Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828). Оба работали в одном клубе – в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале" соответственно.

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Действующий наставник "ирисок" во второй раз возглавил коллектив, с которым также взаимодействовал с 2002 по 2013 год. Затем он 10 месяцев продержался на "Олд Траффорд", а в кампании 2016/17 провел вместе с "Сандерлендом" пока что последний сезон "черных котов" в элите.

Также специалист 5 лет занимал тренерский пост в "Вест Хэме".