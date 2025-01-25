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Нападающий Ливерпуля забил 100-й гол на Энфилде в Премьер-Лиге
Король!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" забил 100-й гол на "Энфилде" в АПЛ.
В матче против "Ипсвича" Мохамед Салах отметился голом. Этот мяч стал сотым для египтянина на домашнем стадионе "Ливерпуля" в АПЛ.
????⚽️— Liverpool FC (@LFC) January 25, 2025
The Egyptian King with his 100th Premier League goal at Anfield ???????????? pic.twitter.com/aFGQahYKBB
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Мохамед Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года за 42 млн из "Ромы". Во всех турнирах египетский нападающий за английский клуб забил 233 гола и оформил 105 голевых передач.
На момент написания новости, "Ливерпуль" обыгрывает "Ипсвич" со счётом 4:1.
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