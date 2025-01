Нападающий Ливерпуля забил 100-й гол на Энфилде в Премьер-Лиге

Нападающий "Ливерпуля" забил 100-й гол на "Энфилде" в АПЛ.

В матче против "Ипсвича" Мохамед Салах отметился голом. Этот мяч стал сотым для египтянина на домашнем стадионе "Ливерпуля" в АПЛ.

????⚽️



The Egyptian King with his 100th Premier League goal at Anfield ???????????? pic.twitter.com/aFGQahYKBB