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Нападающий Ливерпуля забил 100-й гол на Энфилде в Премьер-Лиге

Англия
Обновлено

Король!

Нападающий Ливерпуля забил 100-й гол на Энфилде в Премьер-Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" забил 100-й гол на "Энфилде" в АПЛ.

В матче против "Ипсвича" Мохамед Салах отметился голом. Этот мяч стал сотым для египтянина на домашнем стадионе "Ливерпуля" в АПЛ.

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Мохамед Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года за 42 млн из "Ромы". Во всех турнирах египетский нападающий за английский клуб забил 233 гола и оформил 105 голевых передач.

На момент написания новости, "Ливерпуль" обыгрывает "Ипсвич" со счётом 4:1.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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sergio07 (Запоріжжя)
25.01.2025 в 19:46
Виправте. Не 100-й на Енфілді, а 100-й на Енфілді саме в рамках Прем'єр-Ліги
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Комментарии 1
sergio07 (Запоріжжя)
25.01.2025 в 19:46
Виправте. Не 100-й на Енфілді, а 100-й на Енфілді саме в рамках Прем'єр-Ліги
Ответить
0
0

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