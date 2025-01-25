Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1. Конкуренты Зинченко стали главными героями матча
Сам украинец провел весь поединок на скамье для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 23 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
"Вулвергемптон" – "Арсенал" 0:1
Гол: Калафиори 74
"Вулверхэмптон": Са – Догерти (Гомеш 87), Буэно, Агбаду – Семеду, Андре (Дойл 87), Жоао Гомес, Аит-Нури (Гуэдэш 87) – Сарабия (Бельгард 75), Кунья – Ларсен (Хван Хи Чан 32)
"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли – Нванери, Партей, Райс – Мартинелли (Терни 87), Хаверц, Троссард
Предупреждения: Жоао Гомес 36, 70 – Тимбер 44
Удаления: Жоао Гомес 70 (вторая желтая) – Льюис-Скелли 43 (прямая красная)
Популярное сейчас
- Известная сумма, которую может получить Динамо за трансфер Бущана от Аль-Шабаб
- Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться
- Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
- Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело