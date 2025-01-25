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АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1. Конкуренты Зинченко стали главными героями матча

Англия

Сам украинец провел весь поединок на скамье для запасных

АПЛ. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1. Конкуренты Зинченко стали главными героями матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Вулвергемптон" – "Арсенал" 0:1

Гол: Калафиори 74

"Вулверхэмптон": Са – Догерти (Гомеш 87), Буэно, Агбаду – Семеду, Андре (Дойл 87), Жоао Гомес, Аит-Нури (Гуэдэш 87) – Сарабия (Бельгард 75), Кунья – Ларсен (Хван Хи Чан 32)

"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли – Нванери, Партей, Райс – Мартинелли (Терни 87), Хаверц, Троссард

Предупреждения: Жоао Гомес 36, 70 – Тимбер 44

Удаления: Жоао Гомес 70 (вторая желтая) – Льюис-Скелли 43 (прямая красная)

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