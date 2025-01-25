Нападающий "Ливерпуля" поднялся на строчку выше в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ.

Мохамед Салах в матче против "Ипсвича" забил гол и обогнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров АПЛ. У египтянина забито 176 голов, он занимает 7-ю строчку в рейтинге.

Также он приблизился к Фрэнку Лэмпрарду, у которого забито 177 голов.

Рейтинг лучших бомбардиров АПЛ возглавляет Алан Ширрер, который забил 260 голов. Далее идёт Харри Кейн с 213 голами, затем Уэйн Руни с 208 голами.

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В этом сезоне Мохамед Салах забил в АПЛ 19 голов.

К слову, матч "Ливерпуля" с "Ипсвичем" завершился со счётом 4:1.