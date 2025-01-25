Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ливерпуля поднялся на строчку выше в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ
Продолжает ставить рекорды
Getty Images / Global Images Ukraine.
Нападающий "Ливерпуля" поднялся на строчку выше в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ.
Мохамед Салах в матче против "Ипсвича" забил гол и обогнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров АПЛ. У египтянина забито 176 голов, он занимает 7-ю строчку в рейтинге.
Также он приблизился к Фрэнку Лэмпрарду, у которого забито 177 голов.
Moving on ???? the all-time @premierleague rankings ???? pic.twitter.com/mMFJIvKKX1— Liverpool FC (@LFC) January 25, 2025
Рейтинг лучших бомбардиров АПЛ возглавляет Алан Ширрер, который забил 260 голов. Далее идёт Харри Кейн с 213 голами, затем Уэйн Руни с 208 голами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Мохамед Салах забил в АПЛ 19 голов.
К слову, матч "Ливерпуля" с "Ипсвичем" завершился со счётом 4:1.
Популярное сейчас
- Жена игрока сборной Украины подала на развод
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться
- Михайличенко - о допинге Мудрика: Не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?