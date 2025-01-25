АПЛ. Манчестер Сити – Челси 3:1. Учитель снова сильнее ученика

Матч с вывеской "Учитель против своего ученика". Пеп Гвардиола является далеко не единственным учителем в тренерской жизни Энцо Марески, сам итальянец называет своим учителем Мануэля Пеллегрини, впрочем Пеп точно имел большое влияние на футбольный стиль, который проповедует наставник "Челси". В матче первого круга учитель уже обыгрывал своего ученика, теперь наступил второй акт.

В стартовом составе "Манчестер Сити" вышло сразу два дебютанта. Это молодой защитник из Узбекистана Абдукодир Хусанов, а также форвард Омар Мармуш, присоединившийся к "горожанам" из "Айнтрахта". Смелое решение от Гвардиолы. Зато Мареска ничего не придумывал и выставил достаточно ожидаемый стартовый состав, учитывая травмы. Что же по игре?

А все началось с очень нервного Хусанова, который, кажется, перенервничал от дебюта на таком уровне и просто подарил гол своему сопернику, когда пытался сбросить мяч на вратаря. Перехватил эту попытку Николя Джексон и отдал в центр на Мадуэке, который в касание занес круглого в пустые ворота. Легкий гол для гостей, 0:1. После этого Хусанов продолжил пожарить, после потери мяча сфолил против Палмера на желтую карточку и можно было начинать волноваться за молодого дебютанта, однако, забегая вперед, он все же пришел в себя и дальше начал показывать равный футбол.

Впоследствии команды обменялись классными моментами, сначала Коул Палмер выходил на чужие ворота после перехвата от Кайседо, но отдал неидеальный пас на Джексона, ой решил не пробивать, а отпасовать дальше, а удар от Санчо уже заблокировали. На это команда Гвардиолы ответила ударом от Фила Фодена в стойку ворот Санчеса.

В дальнейшем "Челси" пытался играть по счету, они не гнались за владением и пытались держать своего соперника на расстоянии с высокой линией обороны, однако прочности коллектива Марески хватило только на половину первого тайма. Примерно с 25-й минуты "горожане" начали активно волновать линию обороны соперника, особенно активным был Омар Мармуш, который даже забил гол на добивании, правда из офсайда. Активным выглядел египтянин, хорошее впечатление произвел.

Ближе к концу тайма оборона "синих" все больше трещала и все же треснула на 42-й минуте, когда пошла длинная передача на Матеуша Нуньеша, который почти вырвался на свидание с голкипером, пробил он точно в Санчеса, а уже после рикошета мяч в пустые ворота добил Гвардиол. 1:1 и это полностью справедливые 1:1, поскольку лондонцы откровенно бросили играть ближе к концу тайма.

В начале второго тайма атаки на ворота лондонцев продолжились, дарили пространство сопернику игроки "Челси". Холанд вышел опасно на ворота под углом после ошибки Колвилла, однако с его ударом справился Роберт Санчес. Впоследствии заменили Хусанова, который провел неплохой матч, если не считать ту ошибку на старте матча.

Холанд вообще провел ужасный матч и спасти репутацию норвежцу помог Роберт Санчес. Непонятно почему и зачем Роберт вышел из ворот, когда пошла длинная передача на Эрлинга. С ним еще играл Трево Чалоба, впрочем Роберт так и остался далеко от ворот. В итоге Холанд перебросил испанского вратаря и вывел свою команду вперед. Подаренный гол, прямо как Хусанов в начале матча и счет уже 2:1 в пользу хозяев.

Под конец Холанд снова напомнил о себе, когда принял передачу в центре поля и классно отдал на Фодена, который выбежал на свидание с вратарем и уверенно отправил мяч в сетку ворот, зафиксировав финальный счет на табло - 3:1.

"Челси" во втором тайме так и не смог ухватиться за мяч и хотя бы частично контролировать игру хоть на каком-то отрезке. "Сити" были сильнее и они это сегодня доказали сполна. Конечно, если бы против таких "горожан" выпустить собранную и готовую команду, то получится как с "ПСЖ", но когда против них соперник, который сам в клочья разваливается последний месяц, то происходит вот это.

Победа Гвардиолы, снова учитель дает урок своему ученику. "Сити" врывается в топ-4, вытесняя оттуда "Челси", которые теперь шестые.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Манчестер Сити" — "Челси" 3:1

Голы: Гвардиол (42), Холанд (68), Фоден (87) — Мадуэке (3)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Нуньеш, Хусанов (Стоунз, 54), Аканджи, Гвардиол — Ковачич, Гюндоган — Силва, Мармуш (Де Брюйне, 74), Фоден — Холанд

"Челси": Санчес — Джеймс (Гюсто, 74), Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо (Нету, 74) — Джексон (Нкунку, 61)

Предупреждения: Хусанов (4), Силва (79), Ковачич (83) — Колвилл (25), Кайседо (59)