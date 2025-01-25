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АПЛ. Манчестер Сити – Челси 3:1. Учитель снова сильнее ученика

Англия
Обновлено

Подаренные голы и справедливый итог встречи

АПЛ. Манчестер Сити – Челси 3:1. Учитель снова сильнее ученика

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч с вывеской "Учитель против своего ученика". Пеп Гвардиола является далеко не единственным учителем в тренерской жизни Энцо Марески, сам итальянец называет своим учителем Мануэля Пеллегрини, впрочем Пеп точно имел большое влияние на футбольный стиль, который проповедует наставник "Челси". В матче первого круга учитель уже обыгрывал своего ученика, теперь наступил второй акт.

В стартовом составе "Манчестер Сити" вышло сразу два дебютанта. Это молодой защитник из Узбекистана Абдукодир Хусанов, а также форвард Омар Мармуш, присоединившийся к "горожанам" из "Айнтрахта". Смелое решение от Гвардиолы. Зато Мареска ничего не придумывал и выставил достаточно ожидаемый стартовый состав, учитывая травмы. Что же по игре?

А все началось с очень нервного Хусанова, который, кажется, перенервничал от дебюта на таком уровне и просто подарил гол своему сопернику, когда пытался сбросить мяч на вратаря. Перехватил эту попытку Николя Джексон и отдал в центр на Мадуэке, который в касание занес круглого в пустые ворота. Легкий гол для гостей, 0:1. После этого Хусанов продолжил пожарить, после потери мяча сфолил против Палмера на желтую карточку и можно было начинать волноваться за молодого дебютанта, однако, забегая вперед, он все же пришел в себя и дальше начал показывать равный футбол.

АПЛ. Манчестер Сити – Челси 3:1. Учитель снова сильнее ученика - изображение 1

Впоследствии команды обменялись классными моментами, сначала Коул Палмер выходил на чужие ворота после перехвата от Кайседо, но отдал неидеальный пас на Джексона, ой решил не пробивать, а отпасовать дальше, а удар от Санчо уже заблокировали. На это команда Гвардиолы ответила ударом от Фила Фодена в стойку ворот Санчеса.

В дальнейшем "Челси" пытался играть по счету, они не гнались за владением и пытались держать своего соперника на расстоянии с высокой линией обороны, однако прочности коллектива Марески хватило только на половину первого тайма. Примерно с 25-й минуты "горожане" начали активно волновать линию обороны соперника, особенно активным был Омар Мармуш, который даже забил гол на добивании, правда из офсайда. Активным выглядел египтянин, хорошее впечатление произвел.

Ближе к концу тайма оборона "синих" все больше трещала и все же треснула на 42-й минуте, когда пошла длинная передача на Матеуша Нуньеша, который почти вырвался на свидание с голкипером, пробил он точно в Санчеса, а уже после рикошета мяч в пустые ворота добил Гвардиол. 1:1 и это полностью справедливые 1:1, поскольку лондонцы откровенно бросили играть ближе к концу тайма.

В начале второго тайма атаки на ворота лондонцев продолжились, дарили пространство сопернику игроки "Челси". Холанд вышел опасно на ворота под углом после ошибки Колвилла, однако с его ударом справился Роберт Санчес. Впоследствии заменили Хусанова, который провел неплохой матч, если не считать ту ошибку на старте матча.

Холанд вообще провел ужасный матч и спасти репутацию норвежцу помог Роберт Санчес. Непонятно почему и зачем Роберт вышел из ворот, когда пошла длинная передача на Эрлинга. С ним еще играл Трево Чалоба, впрочем Роберт так и остался далеко от ворот. В итоге Холанд перебросил испанского вратаря и вывел свою команду вперед. Подаренный гол, прямо как Хусанов в начале матча и счет уже 2:1 в пользу хозяев.

АПЛ. Манчестер Сити – Челси 3:1. Учитель снова сильнее ученика - изображение 2

Под конец Холанд снова напомнил о себе, когда принял передачу в центре поля и классно отдал на Фодена, который выбежал на свидание с вратарем и уверенно отправил мяч в сетку ворот, зафиксировав финальный счет на табло - 3:1.

"Челси" во втором тайме так и не смог ухватиться за мяч и хотя бы частично контролировать игру хоть на каком-то отрезке. "Сити" были сильнее и они это сегодня доказали сполна. Конечно, если бы против таких "горожан" выпустить собранную и готовую команду, то получится как с "ПСЖ", но когда против них соперник, который сам в клочья разваливается последний месяц, то происходит вот это.

Победа Гвардиолы, снова учитель дает урок своему ученику. "Сити" врывается в топ-4, вытесняя оттуда "Челси", которые теперь шестые.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Манчестер Сити" — "Челси" 3:1

Голы: Гвардиол (42), Холанд (68), Фоден (87) — Мадуэке (3)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Нуньеш, Хусанов (Стоунз, 54), Аканджи, Гвардиол — Ковачич, Гюндоган — Силва, Мармуш (Де Брюйне, 74), Фоден — Холанд

"Челси": Санчес — Джеймс (Гюсто, 74), Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо (Нету, 74) — Джексон (Нкунку, 61)

Предупреждения: Хусанов (4), Силва (79), Ковачич (83) — Колвилл (25), Кайседо (59)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.01.2025 в 22:03
Так можна перекрити Ґоланда, утім у МС є ще не один зірковий нападник! На жаль Гріліш все далі від основи Не маючи ігрової практики та і відповідальності за результат, Джек ніяк не набере своєї найкращої форми, а без цього його витісняють зі складу інші "збірники"! Замкнене коло... можу йому краще піти?
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
25.01.2025 в 22:03
Так можна перекрити Ґоланда, утім у МС є ще не один зірковий нападник! На жаль Гріліш все далі від основи Не маючи ігрової практики та і відповідальності за результат, Джек ніяк не набере своєї найкращої форми, а без цього його витісняють зі складу інші "збірники"! Замкнене коло... можу йому краще піти?
Ответить
0
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