Узбекский новичок Манчестер Сити привез гол на 122-й секунде дебютного матча в АПЛ

Абдукодир Хусанов неудачно сбросил мяч Эдерсону, создав возможность соперникам для атаки. Футболисты "Челси" воспользовались подарком и открыли счет в начале 3-й минуты поединка на "Этихаде".

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Также на старте встречи узбек получил желтую карточку. На 54-й минуте новичок "небесно-голубых" покинул поле и вместо него вышел Джон Стоунс.

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Gol de Madueke el Bichiboy! (Que carajos hace el defensa? ????)



Manchester City 0-1 Chelsea pic.twitter.com/TcAI4n9hED — MT2 (@madrid_total2) January 25, 2025

Напомним, что 20 января "горожане" оформили его трансфер за 40 млн евро при рыночной оценке в 11,7 млн. С лета 2023 года защитник выступал в "Лансе" и сыграл 31 матч во французском коллективе. До дебюта в профессиональном футболе занимался в системе "Бунёдкора" (Ташкент).