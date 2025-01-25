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Камбек горожан, у синих – 1 победа в последних семи турах. Манчестер Сити – Челси 3:1. Обзор матча

Англия

Эффектная виктория небесно-голубых

Камбек горожан, у синих – 1 победа в последних семи турах. Манчестер Сити – Челси 3:1. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Гвардиола пропустили быстрый мяч, но успели восстановить паритет до перерыва. Во втором тайме гол+пас Эрлинга Холанда позволили оформить волевую победу. В первой половине встречи хозяева больше создали моментов и держали контроль над игрой (64%). Во второй части противостояния "горожане" пожертвовали игрой первым номером ради результативности.

"Небесно-голубые" поднимаются на 4-ю позицию (41 пункт). 2 февраля коллектив поедет в Лондон к "Арсеналу". "Синие" уже шестые (40 баллов). Впереди дерби с "Вест Хэмом" на своем поле.

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Смотрите обзор матча 23 тура чемпионата Англии

Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити – Челси 3:1

Голы: Гвардиол, 42, Холанд, 68, Фоден, 87 – Мадуэке, 3

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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