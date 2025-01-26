Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне

Недавно произошел прогноз от суперкомпьютера Opta на тему "Кто выиграет титул Премьер-лиги в сезоне 2024-25".

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и показал, что "Ливерпуль" станет чемпионом с вероятностью 92,7%. На втором месте оказался клуб, в котором играет Александр Зинченко, — "Арсенал". А "Борнмут" Ильи Забарный в рейтинге оказался на 5-6 месте.

Напомним, что команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка после 22 игр.