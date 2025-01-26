Игрок Ман Сити забил больше голов в АПЛ в 2025 году, чем любой другой футболист

Вчера прошел матч 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" против "Челси", в этой игре команда Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден во вчерашней игре забил один гол на 87-й минуте матча, и этот гол стал для него шестым в последних четырех матчах АПЛ.

Как отмечает Squawka Football, Фил Фоден забил больше голов в АПЛ в 2025 году, чем любой другой игрок.

Добавим, что он отметился одним голом в игре с "Вест Хэмом", оформил дубль в ворота "Брентфорда" и "Ипсвича", а также в матче с "Ипсвичем" отдал голевую передачу.