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Мареска - о 1:3 из Ман Сити: Команда была в игре, но пропустила в последние минуты

Англия

Те, кто надо понимают свои ошибки

Мареска - о 1:3 из Ман Сити: Команда была в игре, но пропустила в последние минуты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

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Главный тренер "пенсионеров" Энцо Мареска прокомментировал поражение:

"Игра началась для нас успешно. Мы забили первый гол и могли забить второй раз два или три раза. Тогда игра полностью изменилась бы. Но мы промахнулись. Команда была в игре, но пропустила в последние минуты тайма. Второй гол сменил игру".

Также итальянский специалист оценил ошибку голкипера "Челси" Роберта Санчеса. Он далеко вышел из ворот, и этим воспользовался Эрлинг Холанд, забросивший мяч за спину голкипера.

"Мы верим в Роберта Санчеса. Он прекрасно осознает, что допускает ошибки, но мы доверяем ему".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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