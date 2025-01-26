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Мареска - о 1:3 из Ман Сити: Команда была в игре, но пропустила в последние минуты
Те, кто надо понимают свои ошибки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:3.
Главный тренер "пенсионеров" Энцо Мареска прокомментировал поражение:
"Игра началась для нас успешно. Мы забили первый гол и могли забить второй раз два или три раза. Тогда игра полностью изменилась бы. Но мы промахнулись. Команда была в игре, но пропустила в последние минуты тайма. Второй гол сменил игру".
Также итальянский специалист оценил ошибку голкипера "Челси" Роберта Санчеса. Он далеко вышел из ворот, и этим воспользовался Эрлинг Холанд, забросивший мяч за спину голкипера.
"Мы верим в Роберта Санчеса. Он прекрасно осознает, что допускает ошибки, но мы доверяем ему".
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