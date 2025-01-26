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Гвардиола: Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал

Англия

Просто выпустил на поле?

Гвардиола: Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своих подопечных в поединке АПЛ против “Челси”.

“Это было не самое лучшее начало матча. К счастью, соперник нас не наказал и не сделал счет 0:2. После этого мы восстановились эмоционально и показали хорошее выступление.

Мы больше владели мячом, чем предыдущие игры. Это было очень важно.

Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал. С ним все будет хорошо. Он провел только одну или две тренировки. Я не хотел перегружать Джона Стоунза, который вернулся после травмы, с учетом игры в среду (проведут ее в ЛЧ из “Брюгге” – прим.).

Игроки были вместе. Это было очень важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых игроков. Он очень молод, он научится.

Сейчас мы стали ближе к "Ноттингем Форесту", но "Борнмут" демонстрирует впечатляющую серию.

Будет ли больше подписаний? Я не знаю. Я бы хотел, чтобы основные игроки с начала сезона вернулись”, – передает слова Гвардиолы BBC.

Также на послематчевой пресс-конференции испанец дополнительно рассказал о коммуникации с Хусановым.

– Когда у вас есть молодой игрок, которому тяжело в начале своего дебютного матча, как вы, как тренер, справляетесь с этим? Думали ли вы о том, чтобы снять его через пять минут, чтобы просто забрать его с поля?

– Мне придется учить русский или узбекский язык, чтобы общаться с ним. Он не разговаривает свободно на английском. Но послушайте, в таких ситуациях нечего сказать, он знает, что он ошибся”, – ответил Гвардиола.

Хусанов присоединился к “Манчестер Сити” 20 января, а уже вчера он вышел в стартовом составе своей команды. Он провел на поле 54 минуты, а затем Гвардиола его заменил на Стоунса.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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