Гвардиола: Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своих подопечных в поединке АПЛ против “Челси”.

“Это было не самое лучшее начало матча. К счастью, соперник нас не наказал и не сделал счет 0:2. После этого мы восстановились эмоционально и показали хорошее выступление.

Мы больше владели мячом, чем предыдущие игры. Это было очень важно.

Хусанов не говорит по-английски, поэтому я с ним не разговаривал. С ним все будет хорошо. Он провел только одну или две тренировки. Я не хотел перегружать Джона Стоунза, который вернулся после травмы, с учетом игры в среду (проведут ее в ЛЧ из “Брюгге” – прим.).

Игроки были вместе. Это было очень важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых игроков. Он очень молод, он научится.

Сейчас мы стали ближе к "Ноттингем Форесту", но "Борнмут" демонстрирует впечатляющую серию.

Будет ли больше подписаний? Я не знаю. Я бы хотел, чтобы основные игроки с начала сезона вернулись”, – передает слова Гвардиолы BBC.