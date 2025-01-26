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Быстрее только легенды. Конкурент Зинченко почти установил негативный рекорд АПЛ

Англия

Ему помог судья

Быстрее только легенды. Конкурент Зинченко почти установил негативный рекорд АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом" первый тайм "канониры" доигрывали в меньшинстве. Арбитр Майкл Оливер удалил левого защитника лондонцев Майлза Льюиса-Скелли на 43 минуте встречи.

Англичанин стал третьим самым молодым игроком в истории АПЛ, которого удалили в матче чемпионата. Он это сделал в возрасте 18 лет и 121 день.

Быстрее были только две английские легенды: Уэйн Руни против “Бирмингема” в 2002 году (17 лет 63 дня) и Майкл Оуэн против МЮ в 1998 году (18 лет 117 дней).

Однако следует отметить, что многие эксперты осудили такое решение Оливера. В том числе Артета жаловался на то, что это было очевидной ошибкой. Арбитр продемонстрировал прямую красную карточку за срыв атаки.

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Уэйн Руни Арсенал (Лондон) Майкл Оуэн Вулверхэмптон Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Максим Кучер
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