Быстрее только легенды. Конкурент Зинченко почти установил негативный рекорд АПЛ

Во вчерашнем матче АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом" первый тайм "канониры" доигрывали в меньшинстве. Арбитр Майкл Оливер удалил левого защитника лондонцев Майлза Льюиса-Скелли на 43 минуте встречи.

Англичанин стал третьим самым молодым игроком в истории АПЛ, которого удалили в матче чемпионата. Он это сделал в возрасте 18 лет и 121 день.

Быстрее были только две английские легенды: Уэйн Руни против “Бирмингема” в 2002 году (17 лет 63 дня) и Майкл Оуэн против МЮ в 1998 году (18 лет 117 дней).

18 - Aged 18 years and 121 days, Myles Lewis-Skelly is the third-youngest player to receive a red card in the Premier League, older only than Wayne Rooney v Birmingham in 2002 (17y 63d) and Michael Owen v Man Utd in 1998 (18y 117d). Detention. pic.twitter.com/DVKBXcgzhc