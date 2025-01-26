Тренер Борнмута: У нас немного игроков, поэтому мы будем пытаться восстановить их до матча с Ливерпулем

Наставник "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал победу своих подопечных в поединке 23 тура чемпионата Англии против "Ноттингем Форест" (5:0).

“Это отличный результат. Мы знали, что встречаемся с очень хорошей командой, которая находится на хорошем ходу. Забить первыми было ключевым моментом. В большинстве последних игр они вели по счету с первого тайма. Гол в начале помог нам и сделал игру лучше для нас.

Я думаю, что Данго Уаттара выглядел очень хорошо, во всех матчах, в четырех из которых он сыграл на позиции 9-го номера. Я думаю, что он очень хорошо играет. Он был угрозой, дополнительно помогающей нам в комбинационной игре. Мы можем использовать его на многих позициях.

Мы не собираемся меняться. Мы будем двигаться от матча к матчу. На очереди "Ливерпуль". У нас немного игроков, поэтому мы постараемся восстановить футболистов до этого матча. Впереди еще много игр. Я не буду менять подход, который мы применяем.

Надеюсь, болельщикам понравилось. Это всегда тяжело, когда ты играешь в Премьер-лиге. Тебе противостоят самые лучшие команды страны. Игроки выкладываются по полной и получают хорошие результаты. Будет момент, когда этого не произойдет. Я думаю, что болельщики это понимают и они наслаждаются не только тогда, когда мы побеждаем. Единственное, что они просят – чтобы мы выкладывались по полной. И это то, что мы стараемся делать”, – сказал Ираола.