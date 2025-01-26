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Эвертон хочет вернуть форварда Челси, а вместо него арендовать двух полузащитников пенсионеров
А именно вернуть Брою, а забрать Чуквуэмеку и Дьюзбери-Холла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" Дэвида Мойеса после повреждения Армандо Бройи связок голеностопа решил вернуть его в "Челси" и подписать вместо него Чуквуемеку и Дьюзбери-Холла, сообщает The Guardian.
По информации источника, руководство "Эвертона" во главе главного тренера "ирисок" Дэвида Мойеса решило расторгнуть контракт с Бройей, как только узнали, что он выбыл на 10-12 недель, вместо него они решили подписать полузащитников "Челси" Кирнана Дьюзбери-Холла и Карни Чуквуэмеку.
Однако к Чуквуэмеку и Дьюзбери-Холлу интересуются другие клубы и вряд ли "Челси" захочет их отдавать в "Эвертон".
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