Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире
Выполняет указания тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире.
Эдерсон, который защищает ворота "Манчестер Сити", в матче против "Челси" сделал ассист на нападающего Эрлинга Холанда. Это была его пятая результативная передача в Премьер-Лиге.
По этому показателю бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсом.
No goalkeeper has more assists in the Premier League than Ederson ????????— Premier League (@premierleague) January 26, 2025
He set Erling Haaland up for @ManCity's second goal against Chelsea! pic.twitter.com/QDrkFMvMZk
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Эдерсон сыграл в 15 матчах АПЛ. Он отыграл 3 матча на ноль и пропустил 20 мячей.
Напомним, что "Манчестер Сити" обыграли "Челси" в чемпионате Англии. "Горожане" поднялись на 4-е место и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 12 баллов.
Популярное сейчас
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
- Примера. Вальядолид – Реал 0:3. Бенефис Мбаппе
- Капитан Ливерпуля рассказал об изменениях в команде под руководством Арне Слота
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело