Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире.

Эдерсон, который защищает ворота "Манчестер Сити", в матче против "Челси" сделал ассист на нападающего Эрлинга Холанда. Это была его пятая результативная передача в Премьер-Лиге.

По этому показателю бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсом.

No goalkeeper has more assists in the Premier League than Ederson ????????



He set Erling Haaland up for @ManCity's second goal against Chelsea! pic.twitter.com/QDrkFMvMZk — Premier League (@premierleague) January 26, 2025

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В этом сезоне Эдерсон сыграл в 15 матчах АПЛ. Он отыграл 3 матча на ноль и пропустил 20 мячей.

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграли "Челси" в чемпионате Англии. "Горожане" поднялись на 4-е место и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 12 баллов.