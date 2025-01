Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире.

Эдерсон, который защищает ворота "Манчестер Сити", в матче против "Челси" сделал ассист на нападающего Эрлинга Холанда. Это была его пятая результативная передача в Премьер-Лиге.

По этому показателю бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсом.

