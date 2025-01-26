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Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире

Англия

Выполняет указания тренера

Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире.

Эдерсон, который защищает ворота "Манчестер Сити", в матче против "Челси" сделал ассист на нападающего Эрлинга Холанда. Это была его пятая результативная передача в Премьер-Лиге.

По этому показателю бразильский голкипер сравнялся с Полом Робинсом.

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В этом сезоне Эдерсон сыграл в 15 матчах АПЛ. Он отыграл 3 матча на ноль и пропустил 20 мячей.

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграли "Челси" в чемпионате Англии. "Горожане" поднялись на 4-е место и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 12 баллов.

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Пол Робинсон Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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