Нападающий Ливерпуля стал 13-м игроком, который забивал на Энфилде в шести матчах подряд. Полный рейтинг

Нападающий "Ливерпуля" стал 13-м игроком, который забивал на "Энфилде" в шести матчах подряд.

Коди Гакпо в матче против "Ипсвича" забил в шестом поединке подряд. Он повторил достижение 12-ти футболистов "Ливерпуля"

В списке Джордж Аллан, Фред Пэгнем, Гордон Ходжсон, Роджер Хант, Кевин Киган, Иан Раш, Джон Алдридж, Стивен Джеррард и Луис Суарес.

Дважды забить на "Энфилде" в шести матчах подряд удавалось трём футболистам: Биллу Лидделлу, Фернандо Торресу и Мохамеду Салаху.

