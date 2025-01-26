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Микель Артета: Я хотел выиграть игру
Главный тренер канониров поделился эмоциями от матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал встречу с "Вулверхэмптоном".
По словам испанца, команда оказалась в сложной ситуации из-за удаления Льюиса-Скелли. Но футболисты показали характер. Артета назвал победу заслуженной.
"То, что сделали ребята, было невероятно, — сказал тренер. — Мы оказались в очень сложной ситуации. У нас и так было много трудностей из-за того, что мы потеряли нескольких игроков незадолго до матча, но команда показала, на что она способна.
Невероятный настрой, столько мужества и очень, очень разумно — быть зрелыми, сохранять спокойствие, эмоционально контролировать себя, понимать и быть сосредоточенными на том, что мы должны сделать, зная, что произошло. Я думаю, что мы полностью заслужили победу в этом матче.
Я хотел выиграть игру. Независимо от того, что произошло, это было то, чего я хотел. Быть на высоте, играть с мячом смело, использовать определённые зоны, которые были доступны, и до последней минуты верить, что мы можем это сделать. Невероятно, что они сделали", - заявил главный тренер.
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Напомним, что матч "Арсенала" против "Вулверхэмптона" закончился победой лондонцев со счётом 1:0. Единственный гол забил Калафьори.
"Пушкари" занимают второе место в турнирной таблице с 47-ю баллами. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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