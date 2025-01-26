Микель Артета: Я хотел выиграть игру

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал встречу с "Вулверхэмптоном".

По словам испанца, команда оказалась в сложной ситуации из-за удаления Льюиса-Скелли. Но футболисты показали характер. Артета назвал победу заслуженной.

"То, что сделали ребята, было невероятно, — сказал тренер. — Мы оказались в очень сложной ситуации. У нас и так было много трудностей из-за того, что мы потеряли нескольких игроков незадолго до матча, но команда показала, на что она способна.

Невероятный настрой, столько мужества и очень, очень разумно — быть зрелыми, сохранять спокойствие, эмоционально контролировать себя, понимать и быть сосредоточенными на том, что мы должны сделать, зная, что произошло. Я думаю, что мы полностью заслужили победу в этом матче.

Я хотел выиграть игру. Независимо от того, что произошло, это было то, чего я хотел. Быть на высоте, играть с мячом смело, использовать определённые зоны, которые были доступны, и до последней минуты верить, что мы можем это сделать. Невероятно, что они сделали", - заявил главный тренер.