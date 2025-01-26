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Арне Слот о матче против Ипсвича: Это была почти идеальная игра

Англия

Нидерландский специалист рассказал о матче

Арне Слот о матче против Ипсвича: Это была почти идеальная игра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о матче против "Ипсвича".

По его словам, этот матч был "удобным". Но и высказал разочарование пропущенным голом.

"Да, в основном потому, что мы забили быстрый гол. За последние несколько домашних матчей мы несколько раз пропускали гол в начале игры, но я думаю, что сегодня мы начали игру так, как нужно: мы были агрессивны, доминировали.

Думаю, за 85 минут они почти не были на нашей половине поля. Это угроза контратаки с их вингерами и Делапом, но нам удалось так хорошо контролировать ситуацию благодаря тому, сколько мы вложили труда.

В конце концов, мы все немного разочарованы тем, что пропустили с углового — первого в этом сезоне, — но на протяжении 85 минут это была почти идеальная игра против команды, которая так низко опускает мяч.

Это не всегда легко, но то, как мы играли на протяжении 85 минут, было действительно хорошо", - сказал Слот.

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"Ливерпуль" обыграл "Ипсвич" со счётом 4:1 на "Энфилде". Обзор матча смотрите на сайте.

"Мерсисайдцы" лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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