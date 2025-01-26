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Арне Слот назвал качества капитана Ливерпуля
На одной пресс-конференции не перечислить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал качества капитана клуба.
Нидерландский менеджер отметил, что Ван Дейк лидер, всегда подаёт пример и привёл его игровые навыки.
"Если мне придётся составлять список того, что Вирджил привносит в эту команду, то мы можем просто пойти на следующую пресс-конференцию во вторник вечером перед матчем с "ПСВ", потому что он привносит в эту команду много положительного.
Он выводит мяч из обороны, защищает, сохраняет самообладание, он определённо лидер. Как тренер, я работал со многими игроками, которые могут сказать, что они лидеры, но Вирджил определённо лидер. Не только на поле, но и на тренировках.
Как только мы начинаем тренировку, он становится самым шумным и всегда подаёт пример. У него фантастический сезон, но я думаю, что у него уже было семь или восемь фантастических сезонов", - сказал Слот.
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Напомним, что матч против "Ипсвича" стал для Ван Дейка 300-м, сыгранным в футболке "Ливерпуля".
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