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Арне Слот назвал качества капитана Ливерпуля

Англия

На одной пресс-конференции не перечислить

Арне Слот назвал качества капитана Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал качества капитана клуба.

Нидерландский менеджер отметил, что Ван Дейк лидер, всегда подаёт пример и привёл его игровые навыки.

"Если мне придётся составлять список того, что Вирджил привносит в эту команду, то мы можем просто пойти на следующую пресс-конференцию во вторник вечером перед матчем с "ПСВ", потому что он привносит в эту команду много положительного.

Он выводит мяч из обороны, защищает, сохраняет самообладание, он определённо лидер. Как тренер, я работал со многими игроками, которые могут сказать, что они лидеры, но Вирджил определённо лидер. Не только на поле, но и на тренировках.

Как только мы начинаем тренировку, он становится самым шумным и всегда подаёт пример. У него фантастический сезон, но я думаю, что у него уже было семь или восемь фантастических сезонов", - сказал Слот.

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Напомним, что матч против "Ипсвича" стал для Ван Дейка 300-м, сыгранным в футболке "Ливерпуля".

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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