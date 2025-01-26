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Защитник Арсенала о матче против Вулверхэмптона: Мы знали, что будет тяжело

Англия

Футболист рассказал о поединке

Защитник Арсенала о матче против Вулверхэмптона: Мы знали, что будет тяжело

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" прокомментировал матч против "Вулверхэмптона".

Нидерландский защитник Юрриен Тимбер оценил важность победы в матче. По его словам, поединок был тяжёлым.

"Так и есть, если вы посмотрите на всё, через что мы прошли сегодня. Это не первый раз, но то, как мы отреагировали во втором тайме, позволяет нам по-настоящему гордиться игроками и заслуженной победой сегодня.

Вы всё ещё хотите победить, вы должны играть смело, вы должны стремиться к этой цели и в то же время не проигрывать.

Мы знали, что будет тяжело, и многим пожертвовали, но в конце концов мы действительно это заслужили", - сказал Тимбер.

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Напомним, что "Арсенал" победил "Вулверхэмптон" со счётом 1:0. Единственным голом отметился Калафьори.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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