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Защитник Арсенала о матче против Вулверхэмптона: Мы знали, что будет тяжело
Футболист рассказал о поединке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" прокомментировал матч против "Вулверхэмптона".
Нидерландский защитник Юрриен Тимбер оценил важность победы в матче. По его словам, поединок был тяжёлым.
"Так и есть, если вы посмотрите на всё, через что мы прошли сегодня. Это не первый раз, но то, как мы отреагировали во втором тайме, позволяет нам по-настоящему гордиться игроками и заслуженной победой сегодня.
Вы всё ещё хотите победить, вы должны играть смело, вы должны стремиться к этой цели и в то же время не проигрывать.
Мы знали, что будет тяжело, и многим пожертвовали, но в конце концов мы действительно это заслужили", - сказал Тимбер.
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Напомним, что "Арсенал" победил "Вулверхэмптон" со счётом 1:0. Единственным голом отметился Калафьори.
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