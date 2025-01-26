Защитник Арсенала о матче против Вулверхэмптона: Мы знали, что будет тяжело

Защитник "Арсенала" прокомментировал матч против "Вулверхэмптона".

Нидерландский защитник Юрриен Тимбер оценил важность победы в матче. По его словам, поединок был тяжёлым.

"Так и есть, если вы посмотрите на всё, через что мы прошли сегодня. Это не первый раз, но то, как мы отреагировали во втором тайме, позволяет нам по-настоящему гордиться игроками и заслуженной победой сегодня.

Вы всё ещё хотите победить, вы должны играть смело, вы должны стремиться к этой цели и в то же время не проигрывать.

Мы знали, что будет тяжело, и многим пожертвовали, но в конце концов мы действительно это заслужили", - сказал Тимбер.