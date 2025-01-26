Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на слухи, швед остается в Ньюкасле
Вскоре грядет новый контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" продлит контракт с форвардом Александром Исааком, сообщает The Telegraph.
По имеющейся информации, к шведскому нападающему из "Ньюкасла" в течение сезона запросили представители клубов из разных лиг, однако 25-летний игрок дал понять, что он заинтересован в продолжении защиты цветов "Ньюкасла".
Контракт Исаака с клубом истекает летом 2028 года, но совсем скоро "сороки" объявят о продлении соглашения со шведом.
Напомним, за этот сезон Исаак сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отличился 19 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Пидручный прокомментировал выступление в эстафетной гонке Антхольца
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Официально. Русин перешел в хорватский гранд
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей