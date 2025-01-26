  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Несмотря на слухи, швед остается в Ньюкасле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несмотря на слухи, швед остается в Ньюкасле

Англия

Вскоре грядет новый контракт

Несмотря на слухи, швед остается в Ньюкасле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" продлит контракт с форвардом Александром Исааком, сообщает The Telegraph.

По имеющейся информации, к шведскому нападающему из "Ньюкасла" в течение сезона запросили представители клубов из разных лиг, однако 25-летний игрок дал понять, что он заинтересован в продолжении защиты цветов "Ньюкасла".

Читайте такжеИсак повторил рекорд АПЛ среди шведских игроков

Контракт Исаака с клубом истекает летом 2028 года, но совсем скоро "сороки" объявят о продлении соглашения со шведом.

Напомним, за этот сезон Исаак сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отличился 19 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Соседи по турнирной таблице. Выйдет ли в первые минуты Ярмолюк против Кристал Пэлас?
yellow-arrow
Защитник Арсенала о матче против Вулверхэмптона: Мы знали, что будет тяжело
yellow-arrow
Арне Слот назвал качества капитана Ливерпуля
Ньюкасл Александер Исак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости