Несмотря на слухи, швед остается в Ньюкасле

"Ньюкасл" продлит контракт с форвардом Александром Исааком, сообщает The Telegraph.

По имеющейся информации, к шведскому нападающему из "Ньюкасла" в течение сезона запросили представители клубов из разных лиг, однако 25-летний игрок дал понять, что он заинтересован в продолжении защиты цветов "Ньюкасла".

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Контракт Исаака с клубом истекает летом 2028 года, но совсем скоро "сороки" объявят о продлении соглашения со шведом.

Напомним, за этот сезон Исаак сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отличился 19 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.