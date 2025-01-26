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Соседи по турнирной таблице. Выйдет ли в первые минуты Ярмолюк против Кристал Пэлас?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 23-м туре АПЛ встретятся "Кристал Пэлас" и "Брентфорд".
Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.
Your Bees to face Palace ???? pic.twitter.com/faj5nLqycL— Brentford FC (@BrentfordFC) January 26, 2025
На данный момент украинский полузащитник сыграл в 17-ти матчах. В стартовом составе он выходил в шести из них. В 11-ти матчах Ярмолюк выходил со скамейки запасных. Ещё 5 матчей украинец провёл в запасе, не выходя на поле.
Полузащитник результативными действиями не отмечался, но получил 2 жёлтые карточки.
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До матча "Брентфорд" занимает 11-е место с 28-ю очками, "Кристалл Пэлас" - 12-й с 27-ю очками.
Поединок начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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