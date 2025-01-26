Поспорил со словами тренера. Капитан МЮ высказался о текущей проблеме команды

На пресс-конференции перед матчем против "Фулхэма" главный тренер "Манчестер Юнайтед" назвал команду: "худшим "Манчестер Юнайтед" в истории".

На этот комментарий отозвался капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш:

"Я не хочу слышать, как мой тренер говорит о команде, потому что знаю, что он так не чувствует.

Когда он говорит "худшая команда Манчестера", он говорит о положении, в котором мы уже долгое время, и клубу там не место. Но мы должны это принять и понять, что нам нужно стремиться к намного большим целям и высшим позициям".