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Поспорил со словами тренера. Капитан МЮ высказался о текущей проблеме команды

Англия

Недоволен словами Аморима

Поспорил со словами тренера. Капитан МЮ высказался о текущей проблеме команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции перед матчем против "Фулхэма" главный тренер "Манчестер Юнайтед" назвал команду: "худшим "Манчестер Юнайтед" в истории".

На этот комментарий отозвался капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш:

"Я не хочу слышать, как мой тренер говорит о команде, потому что знаю, что он так не чувствует.

Когда он говорит "худшая команда Манчестера", он говорит о положении, в котором мы уже долгое время, и клубу там не место. Но мы должны это принять и понять, что нам нужно стремиться к намного большим целям и высшим позициям".

Напомним, сегодня пройдет матч "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед", игра начнется в 21:00.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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