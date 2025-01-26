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Фабиан Хюрцеллер: Не понимаю, почему Пикфорда не удалили
Тренер Брайтона рассказал о матче против команды украинца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" прокомментировал матч против "Эвертона".
Хюрцеллер похвалил "Эвертон" и заметил, что против них играть сложно.
"Мы играли против очень дисциплинированной команды. В первом тайме мы были недостаточно аккуратны и недостаточно активно действовали. У нас не было хорошего расположения на поле, а затем мы столкнулись с соперником, который постоянно пытался сбить нас с ритма. Тогда это очень сложно", - сказал Хюрцеллер.
Тренер "Чаек" разочаровался, что вратарю "Эвертона" Джордану Пикфорду не показали вторую жёлтую карточку.
"Когда судья говорит, что не удалит игрока за симуляцию, это говорит само за себя. Я не понимаю. Когда правила такие, как сейчас, вы можете кого-то удалить. Судьи должны этим пользоваться", - заметил тренер.
Хюрцеллер сказал, что проведёт анализ матча против "Эвертона", найдёт ошибки и улучшит игру.
"Мы честны друг с другом, критически относимся к себе, и именно поэтому мы должны продолжать работать. В следующей игре мы проанализируем, что пошло не так, что нам нужно улучшить, и продолжим", - заметил тренер.
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"Брайтон" уступил "Эвертону" со счётом 0:1 на домашнем поле. "Чайки" в турнирной таблице занимают 9-е место.
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