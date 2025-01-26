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Фабиан Хюрцеллер: Не понимаю, почему Пикфорда не удалили

Англия

Тренер Брайтона рассказал о матче против команды украинца

Фабиан Хюрцеллер: Не понимаю, почему Пикфорда не удалили

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" прокомментировал матч против "Эвертона".

Хюрцеллер похвалил "Эвертон" и заметил, что против них играть сложно.

"Мы играли против очень дисциплинированной команды. В первом тайме мы были недостаточно аккуратны и недостаточно активно действовали. У нас не было хорошего расположения на поле, а затем мы столкнулись с соперником, который постоянно пытался сбить нас с ритма. Тогда это очень сложно", - сказал Хюрцеллер.

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Тренер "Чаек" разочаровался, что вратарю "Эвертона" Джордану Пикфорду не показали вторую жёлтую карточку.

"Когда судья говорит, что не удалит игрока за симуляцию, это говорит само за себя. Я не понимаю. Когда правила такие, как сейчас, вы можете кого-то удалить. Судьи должны этим пользоваться", - заметил тренер.

Хюрцеллер сказал, что проведёт анализ матча против "Эвертона", найдёт ошибки и улучшит игру.

"Мы честны друг с другом, критически относимся к себе, и именно поэтому мы должны продолжать работать. В следующей игре мы проанализируем, что пошло не так, что нам нужно улучшить, и продолжим", - заметил тренер.

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"Брайтон" уступил "Эвертону" со счётом 0:1 на домашнем поле. "Чайки" в турнирной таблице занимают 9-е место.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.01.2025 в 15:22
АВЖЕЖ, якщо програв аутсайдеру на власному полу то на мокру / суху траву не звернеш Коли суддя трактує подібні на користь свєї команди так "Там нічого не було!", а от якщо навпаки то ГВАЛТ!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
26.01.2025 в 15:22
АВЖЕЖ, якщо програв аутсайдеру на власному полу то на мокру / суху траву не звернеш Коли суддя трактує подібні на користь свєї команди так "Там нічого не було!", а от якщо навпаки то ГВАЛТ!
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
26.01.2025 в 16:14
Альцик, точно як ти, коли барсотушка програє
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