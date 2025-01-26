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Холанд - о победе над Челси: Мы проявили большую силу духа

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Поставил цели

Холанд - о победе над Челси: Мы проявили большую силу духа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лидер и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился комментариями для пресс-службы "Ман Сити" после победы над "Челси" 3:1:

"Думаю, в целом это была великолепная игра, даже несмотря на ужасное начало. Это была фантастическая командная работа, и я очень доволен.

Мы должны продолжать побеждать. Вот что нам нужно сделать. Сегодня мы проявили большую силу духа, теперь нужно продолжать.

Мы должны обязательно выиграть матч Лиги чемпионов с "Брюгге", а затем мы поедем на матч с "Арсеналом". В расписании много игр, поэтому нужно быть готовыми как можно скорее и постараться оставаться в форме."

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Добавим, что следующая игра "Ман Сити" с "Брюгге" состоится 29 января, а противостояние против "Арсенала" 2 февраля.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
mancity
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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