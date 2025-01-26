Холанд - о победе над Челси: Мы проявили большую силу духа

Лидер и нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился комментариями для пресс-службы "Ман Сити" после победы над "Челси" 3:1:

"Думаю, в целом это была великолепная игра, даже несмотря на ужасное начало. Это была фантастическая командная работа, и я очень доволен.

Мы должны продолжать побеждать. Вот что нам нужно сделать. Сегодня мы проявили большую силу духа, теперь нужно продолжать.

Мы должны обязательно выиграть матч Лиги чемпионов с "Брюгге", а затем мы поедем на матч с "Арсеналом". В расписании много игр, поэтому нужно быть готовыми как можно скорее и постараться оставаться в форме."