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Капитан Ливерпуля прокомментировал свое будущее в английской команде
Будущее туманно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк ответил на вопросы относительно своего будущего в красной футболке мерсисайдцев.
Добавим, что контракт нидерландского защитника завершается летом 2025 года.
"Я не знаю, сколько еще выступлений я буду иметь. Надеюсь, что они будут, а потом я не знаю, что ждет меня в будущем", — цитирует Ван Дейка Фабрицио Романо в Х.
Напомним, за этот сезон во всех турнирах 33-летний защитник сыграл в 30 матчах, из которых отметился 2 голами и одной голевой передачей.
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