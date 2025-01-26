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Капитан Ливерпуля прокомментировал свое будущее в английской команде

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Капитан Ливерпуля прокомментировал свое будущее в английской команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк ответил на вопросы относительно своего будущего в красной футболке мерсисайдцев.

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Добавим, что контракт нидерландского защитника завершается летом 2025 года.

"Я не знаю, сколько еще выступлений я буду иметь. Надеюсь, что они будут, а потом я не знаю, что ждет меня в будущем", — цитирует Ван Дейка Фабрицио Романо в Х.

Напомним, за этот сезон во всех турнирах 33-летний защитник сыграл в 30 матчах, из которых отметился 2 голами и одной голевой передачей.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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