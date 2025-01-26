Капитан Ливерпуля прокомментировал свое будущее в английской команде

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк ответил на вопросы относительно своего будущего в красной футболке мерсисайдцев.

Читайте также Арне Слот назвал качества капитана Ливерпуля

Добавим, что контракт нидерландского защитника завершается летом 2025 года.

"Я не знаю, сколько еще выступлений я буду иметь. Надеюсь, что они будут, а потом я не знаю, что ждет меня в будущем", — цитирует Ван Дейка Фабрицио Романо в Х.

Напомним, за этот сезон во всех турнирах 33-летний защитник сыграл в 30 матчах, из которых отметился 2 голами и одной голевой передачей.