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Бавария узнавала информацию о центрбеке Борнмуте. Летом клуб может его отпустить
Только недавно начал регулярно играть
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен заинтересовал "Баварию" и "Челси". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Лондонцы очень высоко ценит защитника. Испанец занимает высокую позицию в списке желаемых покупок клуба. Мюнхенцы же связывались с представителями “вишенок” для того, чтобы получить информацию о возможном переходе.
Романо также отмечает, что в контракте Хейсена есть пункт о клаусуле. Он вступает в силу уже летом.
Хейсен начал регулярно играть в старте в начале декабря. С тех пор – за 12 матчей – он отметился двумя голами, "Борнмут" не проиграл ни разу, а также "вишенки" пять поединков провели без пропущенных мячей.
В общей сложности на его счету 19 матчей во всех турнирах за "Борнмут" в текущем сезоне. Он присоединился к команде в июле прошлого года из "Ювентуса" за 15,2 млн евро.
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