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PGMOL вынес решение по красной карточке защитника Арсенала
Но всё равно есть вопросы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
PGMOL вынес решение по красной карточке защитника "Арсенала".
По информации SkySports, орган, ответственный за судейство игр в Англии (PGMOL), после просмотра доказательств решил оставить красную карточку защитнику "Арсенала" Майлзу Льюису-Скелли
"Позиция PGMOL по этому инциденту заключается в том, что попытка вернуть мяча сделан крайне поздно, точка соприкосновения находится высоко, и видеодоказательства подтверждают этот вывод". – сообщил Sky.
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Напомним, в матче против "Вулверхэмптона" судья Майкл Оливер удалил на 43-й минуте Майлса Льюиса-Скелли.
К слову, "Арсенал" победил в матче со счётом 1:0. Единственный гол забил Калафьори.
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