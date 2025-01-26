PGMOL вынес решение по красной карточке защитника "Арсенала".

По информации SkySports, орган, ответственный за судейство игр в Англии (PGMOL), после просмотра доказательств решил оставить красную карточку защитнику "Арсенала" Майлзу Льюису-Скелли

"Позиция PGMOL по этому инциденту заключается в том, что попытка вернуть мяча сделан крайне поздно, точка соприкосновения находится высоко, и видеодоказательства подтверждают этот вывод". – сообщил Sky.

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Напомним, в матче против "Вулверхэмптона" судья Майкл Оливер удалил на 43-й минуте Майлса Льюиса-Скелли.

К слову, "Арсенал" победил в матче со счётом 1:0. Единственный гол забил Калафьори.