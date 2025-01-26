АПЛ. Варди затягивает Тоттенхэм в борьбу за выживание, а Брентфорд Ярмолюка едва выдерживает давление Селхерст Парк

В 16:00 по киевскому времени в Лондоне стартовало сразу два матча Английской Премьер-лиги, которые, на первый взгляд, были похожими между собой, но по факту все же разными по эмоциям и градусу.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Брентфорд" 1:2

Голы: Эссе (85) — Мбемо (66, с пенальти), Шаде (80)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс (Камада, 83), Лакруа, Гейи — Муньйос, Хьюз (Эссе, 83), Лерма, Митчелл — Сарр (Нкетиа, 72), Эзе — Матета

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор (Йенсен, 54), Янельт — Мбемо, Дамсгор (Ми, 90+3), Шаде (Ярмолюк, 84) — Висса

Предупреждения: Лакруа (24), Гендерсон (66) — Янельт (56), Льюис-Поттер (73)

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Тоттенхэм" — "Лестер" 1:2

Голы: Ришарлисон (33) — Варди (46), Эль-Каннус (50)

"Тоттенхэм": Кински — Порро, Дрегушин, Дэвис, Грей (Ланкшир, 90+4) — Бергвалл, Бентанкур, Сарр (Регилон, 55) — Кулусевски, Ришарлисон (Мур, 55), Сон

"Лестер": Столярчик — Джастин (Кулибали, 90+4), Фас, Вестергор, Кристиансен — Уинкс, Сумаре — Айю (Коуди, 87), Эль-Каннус (Буонанотте, 79), Де Кордова-Рид (Скипп, 86) — Варди (Дака, 79)

Предупреждения: Регилон (70) — Де Кордова-Рид (62), Джастин (71), Уинкс (75), Буонанотте (78), Стоялрчик (81)