Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где-то мы уже это видели. Нападающий Брайтона не попал в стартовый состав против Эвертона по удивительной причине
Изначально он был в планах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брайтона" не попал в стартовый состав на матч против "Эвертона" по удивительной причине.
Янкуба Минте опоздал и не появился на предматчевой подготовке на домашнем стадионке "чаек". Гамбиец появился на поле с замены, но это не помогло "Брайтону" взять очки.
Нападающий выходил 7 раз с первых минут, 11 раз усиливал команду со скамейки запасных. В прошлом матче против "Манчестер Юнайтед" Минте забил гол и отдал голевую передачу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент Минте забил 3 гола и отдал 2 ассиста в Премьер-Лиге.
Подобное наказание применил Ханси Флик по отношению к вратарю Иньяки Пенью.
Популярное сейчас
- Главный тренер Наполи назвал виновных в переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Официально. Русин перешел в хорватский гранд
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Комментарии 1