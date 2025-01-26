Где-то мы уже это видели. Нападающий Брайтона не попал в стартовый состав против Эвертона по удивительной причине

Нападающий "Брайтона" не попал в стартовый состав на матч против "Эвертона" по удивительной причине.

Янкуба Минте опоздал и не появился на предматчевой подготовке на домашнем стадионке "чаек". Гамбиец появился на поле с замены, но это не помогло "Брайтону" взять очки.

Нападающий выходил 7 раз с первых минут, 11 раз усиливал команду со скамейки запасных. В прошлом матче против "Манчестер Юнайтед" Минте забил гол и отдал голевую передачу.

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На данный момент Минте забил 3 гола и отдал 2 ассиста в Премьер-Лиге.

Подобное наказание применил Ханси Флик по отношению к вратарю Иньяки Пенью.