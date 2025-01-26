АПЛ. Астон Вилла – Вест Хэм 1:1. Когда Поттер сделал выводы, а Эмери — нет

Буквально две недели назад эти команды уже проводили аналогичный матч, только состоялся он в рамках Кубка Англии. Это был как раз дебютный матч для Грэма Поттера во главе "молотобойцев" и он проиграл его со счетом 1:2. Тогда все выглядело очень хило, особенно от "Виллы", которая включилась всего на 10 минут в матче. Однако за эти 10 минут они и решили все вопросы, забив два гола.

Сегодня можно было подходить к игре со сделанными выводами и определенными изменениями, однако команда Поттера сначала точно не понимала, что именно нужно изменить, чтобы на этот раз зацепиться за результат. Уже с первых минут "вилланы" забрали инициативу и начали активно наседать на ворота Ареола. Это давление воплотилось в забитый гол от Джейкоба Рамзи, который удачно перед штрафной обыгрался в стеночку с Уоткинсом и после выхода на ворота открыл счет. Полный провал от Соучека, который потерял оппонента, да и всей линии обороны лондонцев, которая позволила Рамзи так легко зайти в штрафную.

После этого подопечные Эмери остановили свое активное шествие, правда, еще один момент все же создали. Уоткинс вышел на ворота и отдал вдоль под удар Роджерсу, тот в касание забил, правда, сразу же арбитры зафиксировали офсайд у нападающего "Виллы", который проводил свой 200-й матч за клуб.

В дальнейшем футбола было откровенно мало. Команды больше боролись, чем атаковали. К сожалению, повреждение получил Тайрон Мингс, один из немногих здоровых центральных защитников "вилланов", поэтому пришлось проводить вынужденную замену. На Эмери, который не мог быть сегодня на бровке из-за дисквалификации, не было лица. Как будто и так проблем в команде было мало. Во втором тайме агрессивно-физический футбол продолжился. Если это вообще можно назвать футболом. Мы все еще ждали хоть первого удара в сторону ворот Мартинеса и ждали, когда "Вилла" решит хотя бы попытаться увеличить свое преимущество. Однако команды не торопились.

На 60-й минуте мы стали свидетелями первого удара в створ ворот Мартинеса в этом матче. Эмерсон мог воспользоваться ошибкой голкипера, выбежавшего перехватить подачу, но неудачно. Острый угол был, но все же хорошо пробивал итальянец, только с линии круглого ворот вынес Конса. Как оказалось, это был первый колокольчик, который через 10 минут уже звенел максимально громко. Ведь снова подача с правого фланга, на этот раз от Альверса, а на дальней штанге снова Эмерсон. Точный удар головой и 1:1. А к команде Эмери вопрос снова тот же: вы собираетесь играть после того, как выходите вперед?

Как ни странно, реакции от "Виллы" на пропущенный гол мы не увидели. Напротив, "Вест Хэм" действительно поверил в свой возможный успех и полетел забивать второй, правда в дальнейшем не хватало точности в ударах. А прессинг на чужой половине поля и комбинационная игра были на высоте. Особенно от Альвареса, Соучека и Пакета.

В конце игры Пакет даже вывел свою команду вперед, но тот гол отменили из-за офсайда. Вот такой матч вышел на "Вилла Парк". Хозяева удачно приступили, но полностью растворились уже после первого тайма. А гости могли и должны были уносить больше, чем просто ничью.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Астон Вилла" — "Вест Хэм" 1:1

Голы: Рамзи (8) — Эмерсон (70)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Мингс (Маатсен, 38), Динь — Тилеманс, Камара — Бейли (Мален, 66), Роджерс (Буэндиа, 72), Рамзи (Макгинн, 72) — Уоткинс (Дуран, 66)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Килман, Крессуэлл — Ван-Биссака, Альварес (Ирвинг, 89), Солер (Ингс, 75), Эмерсон (Скарлз, 75) — Пакета, Соучек — Кудус (Родригес, 90+7)

Предупреждения: Тилеманс (45+5), Роджерс (64) — Крессуэлл (45+5), Соучек (63), Альварес (68)