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Сон: Нас может наказать любая команда турнирной таблицы АПЛ
Так и есть
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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин в полном отчаянии после поражения от "Лестера" (1:2) в 23-м туре АПЛ.
"Забивать голы всегда тяжело, но когда этого не происходит, это всегда расстраивает больше. Мы были разочарованы и приняли неправильные решения. Это больно.
Я не могу стоять здесь и говорить о других играх. Травмы и некоторые ситуации не воспринимались людьми так, как я хотел. Я сыграл больше игр, чем ожидал, но это наша работа. Психологически мы просто должны восстановить силы, подготовиться и идти снова. Я знаю, что это может быть трудно. Когда вы побеждаете, вы можете чувствовать себя лучше, но после сегодняшнего дня это тяжелее. Сейчас это очень тяжело.
Это больно. В этом сезоне это случалось уже несколько раз. Такое ощущение, что забивать в играх так трудно, но пропускать голы слишком легко. Я еще не видел видео голов, но это определенно недостаток концентрации и немного неаккуратности. Нам нужно будет сесть и поговорить о том, что пошло не так.
Может ли "Тоттенхэм" опуститься в зону вылета? Это точно недостаточно хорошо. Мы понесли слишком много потерь, но осталось еще много игр, и мы вернем много игроков. Мы ни о чем не говорим, мы просто играем каждую игру и стараемся взять три очка.
Что я могу сказать? Это очень больно. Особенно, когда ты выигрываешь после первого тайма, а потом пропускаешь два гола за короткий промежуток времени. Это подвело нас, и это очень расстраивает.
Нас может наказать любая команда турнирной таблицы АПЛ. Это было недостаточно хорошо, и иногда мы принимали неправильное решение в последний момент. Очень обидно не взять три очка и пропустить такие голы", - сказал Сон.
После 23-х туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 15-е место в турнирной таблице. До зоны вылета - 8 очков.
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