АПЛ. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1. Лучшая защита – это нападение

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Совершенно близко команды находились друг к другу в турнирной таблице. Поэтому это была встреча за право находиться в средине АПЛ, а также претендовать на что-то выше. В первом круге манкунианцы выиграли благодаря позднему голу. История оказалась циклической.

Скучно играли команды в первом тайме. Откровенно хотелось просто хотя бы до перерыва переключиться на какую-нибудь другую лигу, чтобы не тратить время зря. То ли боялись обороны соперника, то ли имели страх пропустить… Но тот же МЮ нанес всего один удар по воротам в первой половине встречи – на 43 минуте. И этот полушанс стал лучшим на две команды до паузы. Рикошеты и суматоха едва не помогли МЮ, ведь после подачи Фернандеша мяч полетел в створ ворот. Правда, прямо в Лено.

We're 25 minutes in, and we're still goalless...



Fulham are looking the most likely to break the deadlock so far, already having three attempts on goal ⚪️#FULMUN pic.twitter.com/u9HR5JgQcl