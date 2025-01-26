АПЛ. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1. Лучшая защита – это нападение

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Совершенно близко команды находились друг к другу в турнирной таблице. Поэтому это была встреча за право находиться в средине АПЛ, а также претендовать на что-то выше. В первом круге манкунианцы выиграли благодаря позднему голу. История оказалась циклической.

Скучно играли команды в первом тайме. Откровенно хотелось просто хотя бы до перерыва переключиться на какую-нибудь другую лигу, чтобы не тратить время зря. То ли боялись обороны соперника, то ли имели страх пропустить… Но тот же МЮ нанес всего один удар по воротам в первой половине встречи – на 43 минуте. И этот полушанс стал лучшим на две команды до паузы. Рикошеты и суматоха едва не помогли МЮ, ведь после подачи Фернандеша мяч полетел в створ ворот. Правда, прямо в Лено.

We're 25 minutes in, and we're still goalless...



Fulham are looking the most likely to break the deadlock so far, already having three attempts on goal ⚪️#FULMUN pic.twitter.com/u9HR5JgQcl — Premier League (@premierleague) January 26, 2025

И что, думаете во втором тайме игра оживилась? Ни в коем случае. МЮ вообще решил сегодня не атаковать: сконцентрировался на стерильном владении мячом. Местами получалось красиво, но далеко от ворот. "Фулхэм" тоже активнее не был.

Вернее не был более изобретательным. К примеру, на 65-й минуте атака завершилась просто тремя подачами, с которыми каждый раз без проблем справлялись гости. Впоследствии Траоре решился на дальний удар, но мяч пролетел мимо цели.

И это еще МЮ после перерыва в прессинге подсел. Не так активно давили "красные дьяволы" на соперника.

Но одного выигранного момента на чужой половине поля было достаточно манкунианцам, чтобы забить решающий гол. Лисандро Мартинес побежал высоко вверх, забрал подбор и пробил из-за пределов штрафной. Мяч после рикошета улетел за спину голкипера. Красивый мяч по траектории. И очень важен. Это второй гол аргентинца в нынешнем сезоне АПЛ.

Lisandro Martinez puts Man Utd ahead!



His deflected shot from outside of the box loops into the net!#FULMUN pic.twitter.com/x3fcLt6ZXC — Premier League (@premierleague) January 26, 2025

Из-за счета 0:1 конец встречи оказался интересным. Сначала 21-летний хавбек МЮ Кольер вынес мяч из ленты ворот, затем Родригу Муниз мог расстреливать ворота гостей, но не попал в створ. А на 90+5 минуте Диалло забил гол после комбинации, однако этот мяч был отменен из-за офсайда.

???? @ManUtd's Toby Collyer made this VITAL clearance on the line to keep his side in the lead late on!#FULMUN pic.twitter.com/s3W0UwbuW8 — Premier League (@premierleague) January 26, 2025

Первая победа "Манчестер Юнайтед" над представителем верхней части АПЛ в рамках чемпионата с 15 декабря – тогда подопечные Аморима одержали верх над "Манчестер Сити". МЮ поднимается на 12-е место. Но не звучит это, правда?

"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Л. Мартинес 78

Фулхэм: Лено – Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон – Лукич (Кейрни 85), Берге – Уилсон (Траоре 53), Смит-Роу (Перейра 85), Ивоби – Хименес (Родригу Муниз 64)

Манчестер Юнайтед: Онана – де Лигт (Йоро 58), Магуайр, Л. Мартинес – Далот, Угарте (Кольер 76), Фернандеш, Мазрави (Мейну 81) – Диалло, Гарначо (Маласия 82) – Хойлунн (Зирке 58)

Предупреждение: Угарте 73