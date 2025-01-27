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Боевая ничья. Астон Вилла - Вест Хэм 1:1. Видео голов и обзор матча
"Львы" отдаляются от зоны еврокубков
"Астон Вилла" разошлась миром с "Вест Хэмом" в домашней игре 23-го тура английской Премьер-лиги.
По итогам встречи команды нанесли одинаковое количество ударов (14), из них - по 4 в створ ворот.
В турнирной таблице "Астон Вилла" занимает 8-е место, "Вест Хэм" - 14-е.
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
"Астон Вилла" — "Вест Хэм" 1:1
Голы: Рамзи (8) — Эмерсон (70)
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