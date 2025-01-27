Несколько клубов из европейских топ-чемпионатов следят за перспективным нападающим Брайтона

Сразу несколько клубов из топ-чемпионатов Европы следят за перспективным нападающим "Брайтона".

Как сообщил Фабрицио Романо, 20-летний Эван Фергюсон в ближайшие дни найдет себе новую команду. Ожидается, что ирландский нападающий покинет "Брайтон" и присоединится к другому клубу на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что в его услугах заинтересованы клубы АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1.

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Также добавим, что в текущем сезоне Эван Фергюсон забил лишь один гол, проведя 14 матчей за клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.