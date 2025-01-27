Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов из европейских топ-чемпионатов следят за перспективным нападающим Брайтона
Футболист близок к тому, чтобы покинуть команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько клубов из топ-чемпионатов Европы следят за перспективным нападающим "Брайтона".
Как сообщил Фабрицио Романо, 20-летний Эван Фергюсон в ближайшие дни найдет себе новую команду. Ожидается, что ирландский нападающий покинет "Брайтон" и присоединится к другому клубу на правах аренды до конца сезона.
Отмечается, что в его услугах заинтересованы клубы АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что в текущем сезоне Эван Фергюсон забил лишь один гол, проведя 14 матчей за клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой
- АПЛ. Борнмут Забарного крушит претендента на титул, Эвертон Миколенко везет три очка с Амекс Стэдиум
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания