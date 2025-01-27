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Постекоглу - после 1:2 от Лестера: Футболисты отдают все, что могут. Я несу ответственность за результат

Англия

Серия неудач продолжается

Постекоглу - после 1:2 от Лестера: Футболисты отдают все, что могут. Я несу ответственность за результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение от "Лестера" (1:2) в 23-м туре чемпионата Англии.

"Было тяжело принять результат. За исключением пятиминутки после перерыва, я думаю, мы хорошо контролировали игру. У нас было достаточно шансов выиграть матч, но все складывалось не так, как мы хотели. Опять же, футболисты отдают все, что могут, всю энергию, которая у них есть. Они стараются изо всех сил, но в конечном итоге это разочаровывающий день.

Я несу ответственность за результат. Когда вы находитесь в таком положении, вы смотрите на людей вокруг вас, и я просто чувствую, что игроки, персонал, и люди в футбольном клубе, с которыми я имею дело, они по-прежнему полностью поддерживают то, что мы пытаемся сделать, и это все, чего вы можете пожелать как тренер. Это дает мне энергию, и я откладываю в сторону собственное разочарование и чувства и убеждаюсь, что поддерживаю людей, которые изо всех сил стараются изменить ситуацию", - цитирует Постекоглу пресс-служба "шпор".

На данный момент "Тоттенхэм" находится на 15-м месте турнирной таблицы АПЛ.

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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Александр Бураков
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