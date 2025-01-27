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Аморим - о победе над Фулхэмом: Еще есть над чем работать, но мы довольны результатом

Англия

Наставник красных дьяволов считает, что его команде нужно быть более эффективными в атаке

Аморим - о победе над Фулхэмом: Еще есть над чем работать, но мы довольны результатом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился собственными впечатлениями от игры его команды в выездном матче против "Фулхэма" (0:1).

"Это очень важная победа для нас. Несмотря на то, что мы играли на выезде, у нас была отличная поддержка от наших болельщиков, как и всегда. Мы сыграли не очень хорошо, это чувствуется, но мы пытались контролировать игру. Еще есть над чем работать, но на этот раз мы довольны результатом, что сейчас важнее".

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"То, что мы не пропустили, также важно, это придает уверенности. Сегодня нам было тяжело. Думаю, нам не хватало скорости и решительности перед воротами соперника, поэтому нам было сложно забить. Необходимо создавать больше моментов в последней трети поля, мы работаем над тем, чтобы улучшить этот аспект в нашей игре", — добавил Аморим.

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Также отметим, что благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе уже 29 очков после 23-х туров в чемпионате Англии, занимая 12-е место в общей турнирной таблице АПЛ.

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Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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