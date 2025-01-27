Аморим - о победе над Фулхэмом: Еще есть над чем работать, но мы довольны результатом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился собственными впечатлениями от игры его команды в выездном матче против "Фулхэма" (0:1).

"Это очень важная победа для нас. Несмотря на то, что мы играли на выезде, у нас была отличная поддержка от наших болельщиков, как и всегда. Мы сыграли не очень хорошо, это чувствуется, но мы пытались контролировать игру. Еще есть над чем работать, но на этот раз мы довольны результатом, что сейчас важнее".

"То, что мы не пропустили, также важно, это придает уверенности. Сегодня нам было тяжело. Думаю, нам не хватало скорости и решительности перед воротами соперника, поэтому нам было сложно забить. Необходимо создавать больше моментов в последней трети поля, мы работаем над тем, чтобы улучшить этот аспект в нашей игре", — добавил Аморим.

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Также отметим, что благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе уже 29 очков после 23-х туров в чемпионате Англии, занимая 12-е место в общей турнирной таблице АПЛ.