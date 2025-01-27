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Тренер Лестера рассказал, остался ли он доволен игрой своих подопечных в матче с Тоттенхэмом
Его команда, благодаря победе в этом поединке, покинула зону вылета
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Лестера" Рууд ван Нистелрой прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" (1:2) в АПЛ.
"Это был невероятный перформанс. Мы приложили максимум усилий в этом матче. Футболисты играли самоотверженно в защите и атаке, блокируя удары и вынося мяч вперед. Было очень приятно следить за тем, как игроки воплощали в жизнь на поле тактику, которую мы хотели применить. Это принесло нам очень важные три очка в выездном матче".
"Думаю, игроки тоже чувствуют, что мы совершенствуемся. Они понимают лучше, как мы хотим играть, им подходит этот стиль. Мы будем продолжать работать над собой. Футболисты верят в то, что мы делаем. Я могу только гордиться этой командой", — отметил нидерландец.
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На данный момент "Лестер" находится на 17-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 23 матчах.
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