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Стопроцентная реализация. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео гола и обзор матча
1 удар в створ от "красных дьяволов" - один гол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Фулхэм" в 23-м туре английской Премьер-лиги.
Решающий гол на 78-й минуте забил Лисандро Мартинес.
Благодаря этой победе "МЮ" вышел на 12-е место в турнирной таблице, а "Фулхэм" остался на 10-й строчке.
Английская Премьер-лига, 23 тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Л. Мартинес 78
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