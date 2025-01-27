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Стопроцентная реализация. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия

1 удар в створ от "красных дьяволов" - один гол

Стопроцентная реализация. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Фулхэм" в 23-м туре английской Премьер-лиги.

Решающий гол на 78-й минуте забил Лисандро Мартинес.

Благодаря этой победе "МЮ" вышел на 12-е место в турнирной таблице, а "Фулхэм" остался на 10-й строчке.

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Л. Мартинес 78

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