"Капитан, в котором я видел тренера". Экс-игрок Арсенала поделился воспоминаниями об Артете

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Лукас Подольски поделился воспоминаниями о Микеле Артете, его тренерских навыках, а также рассказал о своем пребывании в команде.

"Микель Артета всегда был тем парнем, которому мало просто потренироваться или сыграть все 90 минут в матче. Он постоянно общался с Арсеном Венгером после тренировок и рассказывал тактические идеи игрокам. Он всегда говорил на поле, у него есть талант стать великим тренером, я верю в это".

"Я провел не так много времени в "Арсенале", но я не жалею об этом. Мы играли за один из лучших клубов в мире. Каждый мечтает играть в АПЛ. Я бы точно повторил это еще раз".