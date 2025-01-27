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"Капитан, в котором я видел тренера". Экс-игрок Арсенала поделился воспоминаниями об Артете
Нападающий не жалеет о том, что не смог остаться в команде дольше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Лукас Подольски поделился воспоминаниями о Микеле Артете, его тренерских навыках, а также рассказал о своем пребывании в команде.
"Микель Артета всегда был тем парнем, которому мало просто потренироваться или сыграть все 90 минут в матче. Он постоянно общался с Арсеном Венгером после тренировок и рассказывал тактические идеи игрокам. Он всегда говорил на поле, у него есть талант стать великим тренером, я верю в это".
"Я провел не так много времени в "Арсенале", но я не жалею об этом. Мы играли за один из лучших клубов в мире. Каждый мечтает играть в АПЛ. Я бы точно повторил это еще раз".
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Напомним, что Лукас Подольски провел 82 матча в составе "Арсенала" в период с 2012 по 2015 год, выиграв с командой Кубок и Суперкубок Англии.
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