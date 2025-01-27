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Тренер Фулхэма - о поражении от МЮ: Мы не заслуживали такого результата
Коттеджеры разочарованы итогом игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Фулхэма" Марку Силва прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:0).
"Мне кажется, что сегодняшний вечер был для нас жестоким. Я разочарован результатом, ведь "Манчестер Юнайтед" одержал победу, нанеся единственный удар в створ ворот на 78-й минуте матча. Очевидно, мы были гораздо лучшей командой, которая контролировала игру. Я считаю, что это несправедливый результат для нас, мы этого на заслуживали".
"Мы прекрасно прессинговали соперника в первом тайме, мы создали достаточно моментов, чтобы забить гол, но нам это не удалось. Я не помню ни одного опасного момента от "МЮ" в первом тайме. Во второй половине матча мы играли уже не так хорошо. К сожалению для нас, сопернику повезло больше", — считает португалец.
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После матчей 23-го тура АПЛ "Фулхэм" остается на десятом месте с 33 очками, а "Манчестер Юнайтед" поднимается на 12-е место, набрав 29 очков.
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