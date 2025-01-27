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Атакующий хавбек Ньюкасла продолжит карьеру в МЛС

Англия

Футболист возвращается в США

Атакующий хавбек Ньюкасла продолжит карьеру в МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Атакующий хавбек "Ньюкасла" возвращается в МЛС, где продолжит свою карьеру.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний Мигель Альмирон покидает "Ньюкасл", чтобы присоединиться к "Атланте Юнайтед". Переход игрока будет официально подтвержден уже в скором времени.

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Сообщается, что между клубами было достигнуто устное соглашение, а сумма трансфера составит около 12 миллионов долларов. Американский клуб согласовал условия личного контракта с агентами футболиста на четыре с половиной года.

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В текущем сезоне парагваец провел 14 игр за "Ньюкасл" во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 16 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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